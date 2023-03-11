В аварии пострадали десятки людей.

В Венгрии недалеко от Будапешта произошла масштабная дорожная авария с участием 42 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба венгерской полиции.

"11 марта 2023 года около 14:25 на 26-м километре трассы М1 на выезде из столицы столкнулись пять грузовых и 37 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

В результате аварии сгорели 19 автомобилей. По предварительной информации, пострадали 36 человек, среди них 13 получили тяжелые ранения, а еще один – травмы, опасные для жизни.

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О причинах ДТП ничего не сообщается.

ДТП в Украине – последние новости

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