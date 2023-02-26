В столкнувшихся автобусах находились 12 граждан Украины.

Сегодня, 26 февраля, в 04:00 в Польше на трассе А4 в районе города Заблотка на полосе движения в сторону пограничного перехода в Корчове произошло дорожо-транспортное происшествие с участием двух автобусов.

Как сообщает rmf24.pl, в столкнувшихся автобусах находились 12 граждан Украины.

В результате столкновения один из автобусов перевернулся на бок. 5 женщин оказались в больницах Перемыля и Ярослава.

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"По предварительным данным, водитель Renault Master врезался в заднюю часть впереди идущего Mercedes Sprinter, в результате чего Mercedes врезался в ограждение и перевернулся. Пять пассажирок обоих автомобилей доставлены в больницы", — сообщили в полиции.

Полиция установила, что оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП с украинцами в Польше

7 марта 2021 года в Польше рейсовый автобус с украинцами попал в смертельное ДТП. В салоне было 57 человек. Пять пасажиров погибли.

22 марта 2021 года в Польше автобус с украинцами врезался в ограждение и вылетел на обочину. Один человек погиб, пятеро получили травмы.

14 октября 2021 года в Польше автобус с гражданами Украины попал в ДТП. Пассажирский автобус въехал в кузов грузовика возле села Магнушовице (община Немодлин). В результате аварии пострадали пятеро наших земляков.

24 июля 2021 года украинцы попали в ДТП в Польше. В их автобус влетел пьяный водитель. Пострадали 10 человек.

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