Следствие установило причастность мужчины к подготовке по меньшей мере двух терактов.

В Вене повесился подозреваемый в терроризме. Инцидент произошел в полицейском центре за несколько часов до депортации мужчины в Россию.

Как пишет Bild, 40-летний подозреваемый из Дагестана повесился в депортационном центре, воспользовавшись кухонным полотенцем и шнурками от ботинок. Мужчину обвиняли в связях с Исламским государством и в намерении устроить атаку на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене.

Сегодня в шесть часов утра подозреваемого должны были депортировать в Россию. Его тело нашли в камере за несколько часов до этого.

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Следствие установило, что подозреваемый планировал теракты вместе с гражданином Таджикистана накануне прошлого Рождества и Нового года. За несколько дней до назначенной даты их задержали: одного - в Австрии, второго - в Германии.

Россиянин считается членом "Вилаята Хорасан" - филиала Исламского государства в Афганистане. Именно эта группировка в марте этого года взяла на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле".

После окончания срока предварительного заключения фигурантов дела перевели в специальный полицейский центр, где их удерживали под стражей в ожидании депортации. В решении суда говорится, что подозреваемые относятся к категории "особо опасных лиц, которые не признают ни верховенства права, ни закона".

Теракт в "Крокусе"

Вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате этого погибли десятки людей, очень много пострадавших.

Ответственность за теракт взяла он террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

По данным Bloomberg, даже окружение Путина не верит в причастность Украины к теракту в "Крокусе".

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