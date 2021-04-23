Детей поймали на "горячем".

В районе паломничества в Умани подростки в возрасте приблизительно 14 лет поднялись на 9 этаж и бросали большие камни в прохожих хасидов.

Читайте такжеДело по нападению на хасида в Умани передали в судОб этом рассказал житель Умани Хаим Хазин, сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Отмечается, что для этого подростки приехали на велосипедах из другого района города. Детей поймали на "горячем".

Инцидент происходил на улице Мономаха, 6. Именно в этом доме открывают международную полицейскую станцию.

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Автор: Григорий Бондарь