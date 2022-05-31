С начала полномасштабной агрессии РФ украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов.

СБУ накрыла российскую агентуру в государственном концерне "Укроборонпром".

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий на агитации в пользу РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что с начала полномасштабной агрессии РФ украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.

Из последних задержаний - в Донецкой области в ходе спецоперации ликвидирована российская агентурная сеть, которая выведывала позиции ВСУ на восточном фронте. В частности, один агент задержан в Славянске, другой-в Краматорском районе.

А в Луганской области по материалам СБУ к 8 и 10 годам заключения приговорены двое командиров так называемой "ЛНР", которых взяли в плен под Северодонецком.

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