Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов.

Концерн "Укроборонпром" среди своих работников обнаружил вероятного корректировщика огня, который помог врагу нанести удар по предприятию.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера одного из заводов Укроборонпрома за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборационист сообщил о последствиях ракетного обстрела предприятия в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам "Укроборонпрома".

"Предателем оказался бывший сотрудник завода. Он предоставлял координаты для нанесения рашистами ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения", - сообщили в концерне акцентировав, что основанием для задержания стало сообщение подразделения безопасности другого предприятия концерна.

"Укроборонпром" в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать указанные инциденты.

Как писал УНИАН, 15 апреля в "Укроборонпроме" извещали, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по цехам ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар", где изготавливали комплектующие к противокорабельным ракетам "Нептун".

Вас также могут заинтересовать новости: