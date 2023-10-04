Она работала в нескольких регионах Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая действовала в Харьковской и Житомирской областях. В результате спецоперации задержаны трое агентов российской военной разведки, среди которых-гражданин РФ, сообщает СБУ.

За данными следствия, вражеские агенты собирали информацию о местах дислокации и перемещении Сил обороны на территории обоих регионов. Также они скрыто отслеживали данные о воздушных атаках РФ на местные объекты критической и социальной инфраструктуры, а затем направляли в ГРУ "отчеты" о возможных "прилетах".

Все данные российские приспешники передавали своему руководителю, который находился в Белгороде. Им оказался негласный внештатный представитель 74-го разведывательного центра российского ГРУ. Полученные данные он переправлял своему "куратору" - кадровому сотруднику военной разведки РФ.

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Переданные агентурой данные враг планировал использовать для подготовки и осуществления прицельных ударов по украинским объектам.

Украинская контрразведка задержала российских агентов в их домах. Речь идет о местных жителях, которые неоднократно выезжали в РФ еще до начала полномасштабного вторжения и были там завербованы.

По данным СБУ, после 24 февраля 2022 года российская разведка "активировала" своих агентов и перешла с ними на регулярные "сеансы" связи через мессенджер.

Сейчас следователи сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а суд арестовал их. Всем грозит пожизненное лишение свободы.

Последние задержания приспешников РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, недавно Служба безопасности Украины разоблачила очередную чиновницу, которая одной из первых поддержала оккупантов и добровольно пошла на сотрудничество с ними во время временной оккупации правобережной части Херсонской области. Речь идет о бывшей заведующей одного из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней".

Кроме того, в Одессе правоохранители разоблачили коллаборантку, которая в соцсетях призвала Кремль убивать переселенцев и бомбить подразделение украинской спецслужбы, когда специалисты фиксировали последствия вражеской атаки.

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