Местной жительнице, которая стала фигуранткой уголовного дела, не понравилось, что переселенка, которая спаслась от оккупантов, поддерживает Украину.

В Одессе правоохранители разоблачили коллаборантку, которая в социальных сетях призвала Кремль убивать переселенцев и бомбить подразделение украинской спецслужбы, когда специалисты фиксировали последствия вражеской атаки.

Как сообщает региональный главк Национальной полиции, разоблачена жительница Пересыпского района города. Установлено, что 57-летняя женщина в пророссийски настроенных чат-ботах размещала сообщения антиукраинского контента, в которых призывала к поддержке решений и действий государства-агрессора.

"Горожанка в одном из популярных мессенджеров выказывала всяческую поддержку Российской Федерации, оправдывала ее вооруженную агрессию против Украины и с нетерпением ожидала присоединения к России. К примеру, под публикацией о якобы попадании в один из объектов дронов женщина оставила призыв уничтожить подразделение спецслужбы, которая занимается документированием преступлений РФ", - рассказали полицейские.

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Также коллаборантка прочитала новость о том, что жительница оккупированного населенного пункта Украины спаслась и приехала в Одессу, где продолжает поддерживать Украину, в том числе – ВСУ. "Тогда злоумышленница призвала московитов поскорее приходить в Одессу, потому что для них здесь "много работы"... Также одесситка утверждала, что якобы Россия является единственным государством, которое защищает граждан Украины", - говорится в сообщении.

У фигурантки изъяли мобильный телефон с доказательствами преступления. Открыто производство по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - коллаборационная деятельность, то есть публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора.

Задержания предателей и коллаборантов

Как сообщал УНИАН, донецкая коллаборантка призвала президента РФ Владимира Путина отправить на фронт из оккупированного Донбасса вслед за мужчинами женщин. Соответствующее видеообращение было записано и обнародовано Натальей "волчицей", которая уверяет, что в 2014 году участвовала в захвате власти в Донецке вместе с боевиками "ДНР" и мешала силам АТО восстановить порядок в регионе. По словам коллаборантки, женщины якобы сами идут в военкоматы, где умоляют, чтобы их взяли на фронт воевать против Украины, но им отказывают.

Ранее СБУ задержала в Киеве двух приспешниц РФ, работавших на главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь" Александра Зенина - по указаниям россиянина изменницы ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и Телеграмм-каналов до 70 фейковых сообщений о войне, которую РФ ведет против Украины. Но злоумышленницы не говорили правду, а массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий и пытались дискредитировать ВСУ.

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