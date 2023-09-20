Организатор сети-бывший военный летчик, который на момент задержания работал на одном из оборонных предприятий и передавал россиянам секретные данные.

В Николаевской области правоохранители разоблачили российскую агентурную сеть, в состав которой входили бывшие военные, сотрудник горсовета Николаева и представительница благотворительного фонда.

По данным следствия, пророссийски настроенный житель Николаева - бывший военный летчик, который в настоящее время является работником одного из оборонных предприятий, добровольно сговорился с россиянами.

На задание своего российского куратора он собирал, анализировал и передавал данные о военных объектах, вооружении и военной технике, расположении личного состава ВСУ и другую информацию с указанием географических координат для идентификации на местности.

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К "работе" на россиян он привлек своих единомышленников: сотрудника одного из департаментов Николаевского горсовета, заместителя руководителя немецко-украинского благотворительного фонда и своего сослуживца – военного пенсионера. Полученную от сообщников информацию мужчина также передавал куратору.

Правоохранители отмечают, что организатор агентурной сети имел доступ к информации с грифом "секретно" и передавал врагу данные о технике, которая ремонтируется на предприятии, какие запчасти используются и откуда поступают, месторасположение ремонтных мощностей, копии контрактов на закупку услуг ремонта и обслуживания, техническую документацию на запчасти.

Все четверо тщательно конспирировались и использовали псевдонимы, а информацией обменивались на открытой местности и только при личных встречах. Сейчас суд уже арестовал их.

В Славянске задержали вражескую корректировщицу - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно в Славянске задержали очередную вражескую корректировщицу. Женщина несколько месяцев в текстовых сообщениях подтверждала врагу места российских обстрелов и сообщала об огневых позициях ВСУ, в частности расчеты РСЗО в Славянске и его окрестностях.

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