Он сел за руль машины своего сына, который сейчас служит в рядах ВСУ, в нетрезвом состоянии.

В Тернопольской области женщина сообщила правоохранителям о преступлении собственного мужа, который сел за руль чужой машины в нетрезвом состоянии.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, накануне к этому семейству, проживающему в Бережанском район, уже приезжали правоохранители по заявлению о семейном насилии.

Родственники пожаловались прибывшим полицейским, что мужчина злоупотребляет алкоголем и систематически устраивает семейные конфликты. Поэтому на нарушителя составили административный протокол в соответствии со статьей 173-2 КУоАП.

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А уже на следующий день снова позвонила жена нарушителя и сообщила, что ее муж пьяным сел за руль автомобиля, принадлежащего их сыну. Сын сейчас служит в ВСУ и строго запретил отцу использовать свой автомобиль, ведь знает, что мужчина злоупотребляет алкоголем.

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение, установили местонахождение водителя и предложили ему пройти тест на состояние алкогольного опьянения. Газоанализатор драгер показал, что в крови мужчины - 2,16 промилле алкоголя.

Поэтому на 49-летнего жителя Козовской общины составили еще админпротокол по ст. 130 КУоАП.

Во время составления протокола мужчина начал ссору с полицейскими, что было оценено как сопротивление правоохранителям. В итоге на него был составлен еще один админпротокол за неповиновение законному требованию полицейского (ст. 185 КУоАП).

В Тернополе глава ОСМД избил соседа

Напомним, в Тернополе произошел скандал из-за действий главы ОСМД "Курбаса, 6": он во дворе церкви апостола Петра избил мужчину из-за спора в соседском чате. По данным следствия, речь шла об ударе кулаком в голову.

Конфликт возник на фоне того, что пострадавший обратился к нему по имени. дело дошло до суда. Председателю ОСМД из-за драки назначили штраф размером в 850 грн.

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