Глава ОСМД ударил мужчину кулаком в голову.

В Тернополе председатель ОСМД "Курбаса, 6" во дворе церкви избил мужчину из-за того, что тот обратился к нему по имени в соседском чате. Суд признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен.

Как сообщает ресурс Тернопольские события, об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда. 14 апреля 2023 года около 18.50 у обвиняемого, который находился вблизи церкви святого апостола Петра, что по адресу г. Тернополь, ул. Владимира Великого, 2а, возник словесный конфликт с потерпевшим. Глава ОСМД ударил мужчину кулаком в голову.

"Подозреваемый частично вину признал. Он рассказал, что он нанес потерпевшему один удар рукой, однако при этом отметил, что у него не было умысла совершить данное уголовное правонарушение и нанести потерпевшему телесные повреждения, а данный конфликт был спровоцирован потерпевшим, который высказывался к нему в грубой форме и нецензурной бранью", – говорится в материале.

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По словам главы ОСМД, в мессенджере "Вайбер" создали группу для совладельцев дома, где члены правления сообщали жильцам о важных событиях, касающихся дома.

"В дальнейшем к данной группе начали присоединяться участники, которые не проживают в доме, и которые начали писать провокационные сообщения, из-за которых участники группы начали ссориться между собой, поэтому он позвонил женщине, которая тоже была участником данной группы, чтобы спросить является ли она совладельцем дома и почему пишет провокационные сообщения в группу. На его телефонный звонок ответил потерпевший, который во время разговора говорил с ним нецензурной лексикой, унижал, обращался к нему "Василий", зная при этом, что он является председателем правления ОСМД", – пишет издание.

Отмечается, что потерпевший записал разговор с главой ОСМД, фрагмент которого в дальнейшем выложил в вышеупомянутый чат, написав, что председатель правления хамит людям. После этого, по словам подозреваемого, он встретился с потерпевшим во дворе дома, где пострадавший в присутствии свидетелей вел себя вызывающе и обращался к председателю ОСМД в грубой форме.

"Кроме того относительно событий, которые имели место вечером 14 апреля 2023 года, сообщил, что он шел по улице и проходя мимо потерпевшего и свидетеля, потерпевший снова обратился к нему в грубой форме, называя "Василий", а также высказывался нецензурной бранью, поэтому он вернулся к ним и спросил обращался ли потерпевший к нему, на что получил утвердительный ответ. Подойдя ближе, он сделал потерпевшему замечание, чтобы тот не говорил с ним таким образом, на что тот оттолкнул его, а он в свою очередь нанес ему один ответный удар рукой, однако не вспоминает куда именно нанес удар", – отметили в статье.

В то же время пострадавший говорит, что причиной конфликта стало то, что глава ОСМД закрыл подвалы в доме, из-за чего погибли бездомные животные. По его словам, после этого он лишь написал комментарий в соседском чате. Пострадавший мужчина отметил, что обращение "Василий" не считает оскорбительным.

Другие инциденты в Тернополе и области

26 июня 2023 года председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух его заместителей по подозрению в получении взятки задержали работники НАБУ. По данным следователей, они требовали почти 1,8 млн грн у предпринимателя за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

21 июня в Тернопольской области загорелся грузовой автомобиль с соляной кислотой, что привело к утечке вещества. На место инцидента сразу прибыли спасатели.

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