Злоумышленники представлялись работниками Пенсионного фонда и предлагали пенсионерам обменять деньги, якобы вышедшие из обращения, на новые купюры.

Столичные полицейские разоблачили группу мошенников, которые обманули людей на более 2 млн грн.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители установили, что злоумышленники выдавали себя за сотрудников Пенсионного фонда и путем обмена денег якобы старого образца на новые завладевали сбережениями граждан пожилого возраста. Общая сумма, фигурирующая в уголовных производствах - более 2 млн грн.

Полицейские провели пять санкционированных обысков по местам проживания фигурантов в Одесской области. Во время обысков следователи обнаружили и изъяли ряд доказательств: сувенирные банкноты, списки с адресами проживания потенциальных потерпевших, мобильные телефоны и сим-карты, ноутбуки, ювелирные изделия, банковские карты, а также боевой пистолет, два магазина и патроны. Установлено, что обнаруженное оружие было похищено в Луганской области.

Двум женщинам – 1982 и 2001 годов рождения сообщено о подозрении в совершении четырех эпизодов уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 и ч. ч. 3, 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – кража и мошенничество. Злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте такжеВодителю стало плохо за рулем: в Киеве такси въехало в дерево (видео)По факту незаконного обращения с оружием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняются обстоятельства, при которых пистолет попал к 40-летнему жителю Одессы и цели его хранения. Злоумышленника задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается, в ходе которого устанавливается причастность группы к другим эпизодам преступной деятельности в столице.

Ранее сообщалось, что в Одессе судья наказал воришек чтением произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

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Автор: Виктория Токарева