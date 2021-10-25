Молодые люди украли две магнитолы из авто и оставили на месте преступления рюкзак со своими документами.

В Одессе судья Малиновского районного суда Александр Гарский наказал двух воришек чтением произведений Тараса Шевченко, Марка Твена и Джека Лондона.

Соответствующий приговор размещен в Едином государственном реестре судебных решений.

В мотивировочной части приговора сказано, что оба обвиняемых в январе текущего года проникли на штрафплощадку для автомобилей и похитили из двух машин автомагнитолы. Воров заметили охранники штрафплощадки. Тогда злоумышленники начали убегать, оставив рюкзак с украденными вещами, но впоследствии один из них решил вернуться, поскольку в брошенном рюкзаке были документы. После этого обоих задержали полицейские.

Обосновывая наказание, судья Гарский принял во внимание биографии обвиняемых.

Как сказано в приговоре, один из них, 23-летний парень вырос в интернате без родителей, при этом матери он не знал, а отец жил своей жизнью, создав новую семью. В 2019 году окончил профессиональный аграрный лицей и получил профессию тракториста. Как сирота получил от райсовета средства на приобретение своего жилья. Соответственно ему предоставили дом в селе по адресу, где он и проживает. Своими руками осуществляет ремонт и строительные работы в доме. Дополнительно в селе работает разнорабочим.

Другой - 19-летний - женат, воспитывает ребенка, имеет лишь неполное среднее образование. Не учился, поскольку сразу пошел работать. В настоящее время работает разнорабочим и обеспечивает свою семью. Вырос в семье с матерью и отчимом, тремя младшими братьями. Родной отец погиб, когда ему было 6 лет.

Давая оценку личности обоих обвиняемых, судья пришел к выводу, "что они не являются лицами, общественно опасными, которые способны на системное совершение уголовных правонарушений против собственности, что они фактически по своему развитию, еще несовершеннолетние дети, хотя и имеют соответствующий возраст". В частности, судья обратил внимание, что обвиняемые взяли с собой на место преступления паспорта и другие документы.

Читайте такжеВ Одессе мужчины придумали, как необычным способом наживаться на элитных автозеркалах, и поплатились (фото, видео)Также в приговоре сказано, что 23-летнему обвиняемому не заплатили на стройке, где он работал до совершения кражи, и потому он не имел денег, чтобы добраться домой. Соответственно, не получив средства, молодой человек решил прибегнуть к краже.

Кроме того, судья заметил, что оба обвиняемых никогда не читали книг, и пришел к выводу, что чтение поможет положительно повлиять на обоих воришек.

В резолютивной части приговора судья признал обоих виновными в краже и назначил им условные сроки наказания - 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Также суд обязал их прочитать стихотворение Тараса Шевченко "Минають дні, минають ночі...", романы "Приключения Тома Сойера", "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена и "Белый Клык" Джека Лондона.

Ранее УНИАН сообщал, что в этом году в Одессе из здания суда из-под конвоя сбежал подозреваемый в краже.

Автор: Дмитрий Хилюк