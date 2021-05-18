У мальчика подозревают сотрясение головного мозга.

В Тернополе мать избила сына-подростка скейтом, нанеся ему тяжелые травмы.

Об этом сообщается на странице областного Центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Инцидент произошел вечером 16 мая. Медики приехали на помощь 10-летнему мальчику, который рассказал о телесных повреждениях от собственной матери.

"С закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга, ссадиной за левой ушной раковиной потерпевшего, после оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

Вызвали ли на место правоохранителей, медики не сообщают.

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Автор: Юрий Годован