В Тернополе мать избила сына-подростка скейтом, нанеся ему тяжелые травмы.
Об этом сообщается на странице областного Центра экстренной медицинской помощи в Facebook.
Инцидент произошел вечером 16 мая. Медики приехали на помощь 10-летнему мальчику, который рассказал о телесных повреждениях от собственной матери.
"С закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение головного мозга, ссадиной за левой ушной раковиной потерпевшего, после оказанной медицинской помощи, госпитализированы в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.
Вызвали ли на место правоохранителей, медики не сообщают.
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