Правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре на момент остановки авто полицейскими.

В крови мужчины, который погиб в Днепре в результате столкновения с полицейскими, обнаружили 2,48 промилле алкоголя: это соразмерно употреблению около бутылки водки.

Собеседник УП в правоохранительных органах рассказал, что погибший уже неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Согласно данным издания, после вскрытия у него в крови нашли алкоголь: 2,48 в крови, и 2,78 в моче (это примерно бутылка водки).

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У женщины, которая была с ним, также взяли анализы на алкоголь, но они еще не готовы. Правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре на момент остановки авто полицейскими. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в МВД.

Подозрение готовится по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа. Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Журналисты утверждают, что полицейский во время стычки сделал три выстрела: одна пуля никуда не попала, две - в спину. Также неизвестно доподлинно, делал ли он предупредительный выстрел перед этим, потому что начал стрельбу, когда мужчина бежал в сторону полицейской.

Согласно информации, стрелявший патрульный полицейский служит уже 4 года, из которых 1 был на стажировке, а его напарница на службе 3 года.

Убийство при задержании в Днепре

Патрульная полиция Украины показала нарезку видеозаписей, касающихся кровавого инцидента в Днепре, когда был застрелен водитель авто Jaguar, что было остановлено из-за нарушения правил дорожного движения. В опубликованном ролике показан момент нарушения правил дорожного движения, совершенного остановленным в конце концов авто Jaguar. Также там содержатся фрагменты из изъятых и приобщенных к уголовному делу записей с нагрудных видеорегистраторов полицейских.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркивает, что в отношении стрельбы в Днепре нужно дать эмоциям улечься и объективно разобраться.

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