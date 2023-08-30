Он отмечает, что ситуация в Днепре – это серьезный прецедент, и следствие должно дать ответы на основные вопросы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отмечает, что в отношении стрельбы в Днепре нужно дать эмоциям улечься и объективно разобраться.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что "есть ситуации, которые нужно анализировать исключительно на холодную голову" и "дать эмоциям улечься".

"Смерть - это всегда горе. Но в произошедшем в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы", - отметил чиновник.

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В то же время, добавил он, есть очевидные вещи. Клименко подчеркнул, что если граждане хотят жить в правовом государстве, то они сами же должны соблюдать законодательство, "вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских". Более того, отметил министр, законопослушности нужно обучать и своих детей.

"Эта ситуация - серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но в настоящее время контролируемое. Контролируемое именно благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя сверх Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена", - подчеркнул Клименко.

Полицейский убил в Днепре Джумбери Силогаву

Как сообщалось, 29 августа в Днепре двое патрульных полицейских остановили автомобиль Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Между правоохранителями и мужчиной возник конфликт, произошла стычка, в результате которой полицейский применил оружие: от полученных ранений Силогава скончался.

Впоследствии в сети появились видео столкновения патрульных и Силогавы, а также сам момент выстрела. На кадрах видно, что погибший вел себя очень агрессивно в отношении правоохранителей.

По версии Государственного бюро расследований, Силогава был за рулем автомобиля и нарушил правила дорожного движения, а когда его авто остановили, вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он и пассажиры авто проигнорировали требование полиции выйти из салона.

В Национальной полиции назначили служебное расследование и отстранили обоих патрульных от исполнения служебных обязанностей.

Впоследствии СМИ сообщили, что Силогава, возможно, входил в группу одного из влиятельных местных криминальных авторитетов. На сайте You Control есть данные о личности предпринимателя Силогавы Джумбери Джумберовича. Бизнес был зарегистрирован 14 октября 2014 года. Основной вид деятельности - "розничная торговля с лотков и на рынках с другими товарами". Кроме того, Силогава занимался организацией захоронений и предоставлением смежных услуг.

Кроме того, бывшая жена Силогавы Наталья рассказала ТСН, что в день убийства в машине с ее экс-мужем была его любовница.

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