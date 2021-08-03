Заявление в полицию на мужчину подала его бывшая жена.

В Днепропетровской области расследуют обвинения в адрес мужчины, который мог годами насиловать собственных детей.

Об этом сообщает "Наше місто".

В преступлениях 44-летнего украинца обвинила его бывшая жена. По словам женщины, начиная с 2016 года ее дети-подростки 12, 14 и 17 лет регулярно подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

Женщина утверждает, что ее экс-супруг вступал в связь с детьми как естественным, так и неестественным путем.

Данную информацию журналистам подтвердили в Каменском районном управлении полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.4 ст. 152 УК Украины — изнасилование лица, которое не достигло 14 лет. Данная санкция предусматривает наказание в виде 10-15 лет лишения свободы.

Сейчас дети проходят судебно-медицинские экспертизы, а также продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне мать 13-летнего мальчика из Днепра обвинила 50-летнего мужчину в том, что тот споил и пытался изнасиловать ее сына.

А в мае местные СМИ сообщили об изнасиловании 11-летнего мальчика одноклассником в Днепре. Однако в полиции эту информацию подтвердить не смогли.

Автор: Станислав Кожемякин