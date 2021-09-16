Подозреваемую в убийстве в Черкасской области задержали и отправили в изолятор.

В городе Смела Черкасской области женщина зарезала подругу. Тело женщины с ножевым ранением нашли во вторник, 14 сентября.

До убийства подруги вместе выпивали в компании двух мужчин, говорится на сайте Главного управлении Нацполиции на Черкасщине.

Правоохранители выяснили, что между женщинами во время застолья на фоне ревности разгорелся конфликт, который привел к убийству.

"...Одна из подруг ударила соперницу ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась", – добавили в ведомстве.

Читайте такжеПод Черкассами малолетний подорвался на снаряде и погиб (фото, видео)В Нацполиции отметили, что злоумышленница задержана сразу после убийства и призналась в содеянном.

Подозреваемую отправили в изолятор временного содержания.

Копы открыли производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. За убийство одного человека в нашей стране грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Украине не одно убийство совершили из-за ревности. Страшное преступление совершено в конце августа в Виннице – в одной из квартир нашли мертвой 20-летнюю девушку, на ее теле насчитали 30 ножевых ранений. Возможного злоумышленника нашли повешенным.

СМИ узнали, что убитая девушка и возможный убийца были в отношениях. По сведениям журналистов, мужчина мог убить девушку из-за ревности.

Автор: Екатерина Присяжнюк