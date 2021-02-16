Пенсионерка одним ударом ножа убила женщину, которая младше ее на 20 лет.

В одном из общежитий Житомира во время застолья женщина смертельно травмировала ножом свою знакомую.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация о ножевом ранении женщины в одном из общежитий города поступила в полицию около полуночи 15 февраля.

Читайте такжеСмерть при загадочных обстоятельствах: в квартире под Херсоном нашли тела двух женщин и двух мужчинПо имеющимся сведениям, в одной из комнат, где проживали 63-летняя местная жительница со своим 35-летним сыном, происходило позднее застолье. Его участницей стала 42-летняя знакомая хозяев.

«Во время употребления спиртного между женщинами возник внезапный конфликт, в ходе которого старшая женщина ударила гостью ножом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшая скончалась до приезда медиков и полиции. Причину смерти сейчас устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве пенсионерку. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины уголовного производства.

Как уточнила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, женщина нанесла знакомой один удар ножом, который оказался смертельным.

«Удар был один, но в область одной из артерий», - отметила она.

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Автор: Марина Чорноштан