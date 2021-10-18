Юношу пытались спасти две бригады скорой помощи, первая из которых приехала примерно через 20 минут после вызова.

В Одессе в кафе умер 17-летний парень.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

ЧП случилось вечером 17 октября в кафе "Чердак", расположенном на проспекте Шевченко (Приморский район города). Как отмечается, юноша был с друзьями, сидел за столом, говорил по телефону, но внезапно ему стало плохо, и он упал.

"Парень, сидя за столом, потерял сознание, перед этим была дрожь в конечностях и обильное слюноотделение, пока бегали за администратором и пытались вызвать скорую, пульс перестал прощупываться на руках. Переложили его на пол и начали делать непрямой массаж сердца, в "скорую" дозвонились раза с четвертого, бригада ехала около 20 минут", - сообщил один из местных Telegram-каналов.

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До приезда "скорой" потерпевшему пытались оказать помощь сотрудники кафе и его приятели. Затем прибывшие медики сделала ему укол, но результатов это не дало, и они вызвали другую бригаду. Однако все усилия по спасению несовершеннолетнего оказались тщетными.

По словам очевидцев, 17-летний юноша спиртные напитки не употреблял. По некоторым данным, он якобы "имел проблемы с давлением" и заболеванием щитовидной железы.

Напомним, в Киеве разоблачили очередную банду "клофелинщиков". Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, участники преступной группы причастны к ограблениям граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе с летальным исходом (ч. 3 ст. 185, ч. 2. ст. 187, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Автор: Лариса Козовая