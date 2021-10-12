В одном эпизоде имел место смертельный случай.

В Киеве разоблачили очередную банду "клофелинщиков".

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, разоблачили участников преступной группы, причастных к ограблениям граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе с летальным исходом (ч. 3 ст. 185, ч. 2. ст. 187, ч. 1 ст. 115 УК Украины).

По данным правоохранителей, группа лиц действовала с целью похищения имущества потерпевших, путем знакомств и дальнейшего предложения совместно употребить алкогольные напитки. В момент употребления алкогольных напитков члены группы подмешивали в напиток неизвестное вещество, под действием которого пострадавшие теряли сознание. В одном эпизоде имел место смертельный случай.

В рамках расследования в период с 09.10.2021 по 11.10.2021 на основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева на территории Киева и Киевской области правоохранители провели ряд обысков, в том числе по местам жительства лиц, причастных к совершению этих преступлений.

По результатам проведения обысков в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 5 человек. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании мер пресечения.

Устанавливаются другие участники преступной группы, а также граждане, пострадавшие в результате их противоправных действий.

Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили в полиции Киева, в результате обысков изъяли флаконы и блистеры с разными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату.

По словам заместителя начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко, в ходе досудебного расследования полицейские установили, что каждый из сообщников имел четкое распределение функций:

"Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из потерпевших".

Читайте такжеНа столичном центральном железнодорожном вокзале задержали "клофелинщика"Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Киеве разоблачили деятельность другой банды "клофелинщиков", которые действовали на территории автовокзала "Киев". Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения по четырем эпизодам.

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Авторы: Катерина Шварц, Инна Андалицкая