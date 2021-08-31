Спасатели с помощью носилок перенесли пострадавшую в машину скорой медицинской помощи

В Малиновском районе Одессы пострадала женщина. Она, находясь в нетрезвом состоянии, спускалась на простынях со второго этажа жилого дома.

Как рассказали корреспонденту УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сообщение спасателям поступило около 15:00.

В частности, спасателей просили об оказании помощи медикам скорой помощи, которые приехали по вызову на место происшествия.

"Как выяснилось, пьяная женщина упала в подвал. Спасатели с помощью носилок перенесли пострадавшую в машину скорой медицинской помощи", - рассказали в главке.

Читайте такжеНападение близнецов на женщину в Ривне: названа возможная причина (фоторепортаж, видео)Как сообщили очевидцы в социальных сетях, женщина хотела спуститься со второго этажа на связанных простынях. "Подруга хотела спуститься, как настоящий скалолаз, однако все пошло совсем не по плану...", - пишут в одном из Telegram-каналов очевидцы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Одессой двое рабочих во время установки кондиционера сорвались с третьего этажа.

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Автор: Лариса Козовая