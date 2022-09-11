Из Луганской области пытаются сбежать не только оккупанты, но и выехать предатели.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предупредил коллаборантов, которые сейчас бегут в РФ, что наказание будет, где бы они ни находились.

Об этом Гайдай сказал в видео, обнародованном в Telegram.

Информируя о ситуации в области, он отметил, что многие оккупанты бегут, бросая технику и БК, но также идут ожесточенные бои.

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"Ожесточенные бои в Изюме, идут бои возле Лимана. Мы понимаем, что после Изюма и Лимана это будет как раз та черта, когда начнется большое контрнаступление на Луганщине и деоккупация населенных пунктов области", - прокомментировал Гайдай.

По его словам, из области пытаются сбежать не только оккупанты, но и выехать предатели.

"Мы четко всех помним. Никто никого не забудет, никто никого не простит, наказание будет, где бы они ни находились. И если кто-то из этой колонны в 12 км, которая сейчас стоит на выезд в сторону РФ в Станице Луганской, если кто-то из этих коллаборантов, предателей считает, что через некоторое время они смогут спокойно вернуться и никто о них не вспомнит, то скажу: единственное, куда вы можете вернуться, – это в учреждения, где будете до конца своей жизни, и где у вас будет время подумать над собственным окончанием жизни, над теми поступками, которые вы сделали некоторые начиная с 2014 года, а кое-кто успел отметиться с 24 февраля. Не будет никому никакого прощения", - подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА также обратился к жителям области, призвав повременить с возвращением в освобожденные населенные пункты.

"Война еще не выиграна, мы еще не одержали победу. Это в процессе... Оккупанты все же сопротивляются и достаточно тяжело нашим ребятам... Сейчас обращаюсь ко всем жителям Луганска: я с вами хочу как можно быстрее вместе обняться в освобожденных населенных пунктах Луганска. Но давайте подождем. Потому что деоккупация еще не завершена, мы еще не освободили наши населенные пункты. И надо готовиться к тому, что мы с вами увидим там. Потому что те, кто уезжал последним, нет разницы откуда – из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, из Попасной, - те видели, во что превратились наши города за несколько месяцев круглосуточных российских обстрелов. Они просто разрушили все", - сказал Гайдай.

Но Луганская областная администрация, по его словам, готова в любой момент, как только дадут "отмашку" военные, сразу заходить и вместе с администрациями каждой громады начинать восстановительные работы и отстраивать все то, что разбила орда российской армии.

"Ждите, пожалуйста, не ускоряйте события. Пусть все будет так, как должно быть. Давайте дождемся, когда закончат работу наши военные", - призвал Гайдай.

Он подчеркнул, что скоро вся Луганщина будет под украинским флагом.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники с начала сентября освободили от оккупантов более 3 000 квадратных километров территорий Украины.

Сегодня, 11 сентября, в утренней сводке Генеральный штаб ВСУ отметил, что наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.