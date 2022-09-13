Также у следователей есть информация о расстреле горожан на блокпосту.

В Балаклее российские захватнические войска устроили пыточные канцлагеря.

Об этом сообщил руководитель следственного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, штаб оккупантов находился в отделении полиции, а в подвальных помещениях и в соседнем здании они устроили тюрьму и пыточную для местных жителей.

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В их плену постоянно находилось не менее 40 человек. Их кормили два раза в день только кашами.

"Они искали через местных коллаборантов тех, кто служил или имел родственников в АТО. Также искали людей, которые помогали украинской армии уничтожать рашистов. А в случае, когда они освобождали много людей, а новых не было - хватали людей прям на улице возле отдела полиции. Один человек просидел в "тюрьме" 46 дней - рашисты нашли фото его брата в военной украинской форме", - написал Болвинов.

Он говорит, что "самым легким" видом пытки людей было поражение током.

Кроме того, следователи получили информацию, что захватчики расстреляли на блокпосту горожан в последний день оккупации. Сейчас правоохранители выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали начальника оккупационной "полиции" Балаклеи.

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