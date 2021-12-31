Троллейбус с пассажирами вспыхнул вечером 31 декабря в Ривне. На данный момент причина инцидента неизвестна.
Об этом сообщает главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ривненской области.
Отмечается, что инцидент произошел 31 декабря в 19:54 на улице Соборной. Возгорание произошло в троллейбусе, следовавшему по маршруту № 10. На момент инцидента в транспорте находились пассажиры.
Спасатели установили, что возгорание произошло под аркой левого переднего колеса троллейбуса. Возгорание удалось быстро потушить.
В результате инцидента никто не пострадал. У троллейбуса повреждена арка переднего колеса. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Как ранее сообщал УНИАН, в Ривне при исполнении служебных обязанностей избили фельдшера экстренной помощи: медика с подозрением на закрытую черепно-мозговую госпитализировали в городскую больницу.
На место происшествия выехала врачебная бригада Ривненской станции скорой медицинской помощи. Медика госпитализирован в Ривненскую центральную городскую больницу.