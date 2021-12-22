Видео снял один из пассажиров троллейбуса в Харькове.

Водитель троллейбуса в Харькове во время движения активно увлеклась своим телефоном, периодически бросая взгляд на дорогу.

Соответствующее видео сегодня распространили местные Телеграм-каналы.

"Вот что называется опыт. Мастер-класс от водителя 11-го троллейбуса", - пишет "ХС Харьков".

В комментариях харьковчане негативно оценили такое поведение водителя. "Кошмар", "По-моему, не только в телефон смотрит, а ещё и дремлет", "Из-за таких аварий много на дорогах", "А замечание сделать водителю?", "А я-то думаю что это троллейбус едет на работу медленнее черепахи в тот момент, когда я опаздываю. А вот оно что", "Ждем выписанного штрафа как минимум", - написали они.

Как сообщал УНИАН, ранее за похожим занятием был замечен киевский маршрутчик - он играл на телефоне во время движения.

До этого в Харькове сняли на видео другого водителя троллейбуса, устроившего "вальяжный перекур" - он управлял транспортным средством с сигаретой в руке.

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