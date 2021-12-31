Один мужчина госпитализирован, другой скончался, захлебнувшись своей рвотой.

В Одесской области двое военнослужащих отравились алкоголем. Как сообщается, один из них скончался.

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

Из информации от источника, сообщившего об инциденте, все это произошло в поселке радостное Беляевского района.

Отмечается, что двое военнослужащих вчера, 30 декабря, отравились некачественным алкоголем. В результате мужчину, 1992 г. р. госпитализировали.

Его друг, 1998 г. р., умер, как сообщается, захлебнувшись собственной рвотой. В полиции случившееся пока не комментируют. Информация об инциденте выясняется.

Читайте такжеВ Харьковской области арестовали "Деда Мороза", сбывавшего наркотики в интернетеРанее УНИАН уже сообщал, что во Львове дети попали в больницу после того, как на Святого Николая их накормили в ресторане. Воспитанники приюта пожаловались на тошноту, боль и слабость.

Вас также могут заинтересовать новости: