Стоимость изъятой партии на «черном рынке» составляет примерно 4 миллиона долларов.

В морском порту «Южный» (Одесская обл.) обнаружен контрабандный кокаин на 4 млн долларов, который прибыл из Эквадора.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, прокуроры совместно с сотрудниками областного управления СБУ и Южного регионального управления Госпогранслужбы пресекли сбыт и распространение на территории Украины крупной партии кокаина.

В частности, правоохранители обнаружили скрытый от таможенного контроля наркотик, который был контрабандно перемещен в Украину - более 20 кг кокаина.

Наркотик прибыл из Республики Эквадор в контейнере с бананами, был спрятан в рефрижераторе в 20 брикетах. Стоимость изъятой партии на «черном рынке» составляет примерно 4 млн долл.

По данным УСБУ в Одесской области, оперативники спецслужбы получили информацию о том, что наркодельцы планируют ввезти кокаин на судне, которое прибыло в торговый порт «Южный».

"Во время углубленного таможенного досмотра контейнера правоохранители обнаружили 20 килограммовых брикетов с кокаином», - сообщили в управлении.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех, задействованных в наркобизнесе.

Проверяется возможная причастность к контрабанде кокаина работников контролирующих органов.

Как уточнили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы, задержана партия кокаина общим весом 22,6 кг, который был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами.

Отмечается, что с начала этого года в морских портах сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили и изъяли более 430 кг кокаина.

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Автор: Лариса Козовая