В порту Одессы задержали грузовик с янтарем на 300 тысяч гривень (фото)

Иностранец скрыл янтарь в полиэтиленовых пакетах в обшивке спального места.

В морском порту «Черноморск» (Одесская обл.) задержан турецкий грузовик с более 20 кг янтаря.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, вчера вечером в порту «Черноморск» пограничники совместно с таможенниками оформляли на выезд в Турцию теплоход Sea Partner.

«Около 20:00 на погранично-таможенный контроль прибыл грузовой автомобиль Mercedes турецкой регистрации под управлением гражданина Турции. В результате осмотра автомобиля в кабинете водителя обнаружен янтарь», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что иностранец скрыл янтарь в полиэтиленовых пакетах в обшивке спального места. Всего пограничники изъяли из тайника почти 23 кг камней, из них примерно 16 кг обработанных камней.

Предварительная стоимость товара составляет около 310 тыс. грн. Транспортное средство без прицепа оценено примерно в 350 тыс. грн, изъято до окончательного решения суда.

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