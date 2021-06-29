На пляже в Стшешинек (Познань, Польша) случайный прохожий избил отдыхающего, который разговаривал на украинском языке.
Об этом сообщает портал epoznan.pl.
Нападавшего задержали местные. На место происшествия вызвали копов.
О скандале между туристами и местным жителем стало известно из соцсетей. Очевидцы конфликта опубликовали фото, на котором один из мужчин сел на спину задержанному обидчику. За ходом происшествия следила группа мужчин и женщин.
Читайте такжеКиевлянин получил удар по голове из-за музыкальной колонки (видео)В заметке говорилось о том, что задержанный кричал на украинцев, чтобы те убирались прочь. От удара в голову один из отдыхающих потерял сознание. После чего нападавший попытался убежать, но его поймали сами же свидетели инцидента.
Правоохранители уточнили, что происшествие случилось днем в воскресенье, когда пострадавшие загорали на пляже. Мужчине без сознания оказали медицинскую помощь. Когда пришел в себя – объяснил, что нападавший был пьян. Он услышал украинский язык и прицепился к ним, начав оскорблять по национальному признаку.
Арестованного допросят.
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