Мужчину искали 5 дней и передали под опеку родственника.

В городе Косцян (Польша) от медиков скорой сбежал 34-летний украинец, которого везли в нейропсихиатрическую больницу. Мужчину искали 5 дней.

Об этом сообщает местное издание koscian.naszemiasto.pl.

Бригада медиков "скорой" приехала забирать украинца в психбольницу, но он сбежал по дороге в медучреждение. После этого он перестал выходить на связь с родными и не появлялся дома.

Беглеца искали 5 дней и нашли в селе Келчево, что на расстоянии 3 км от Косцяна. Отмечается, что украинец был в хорошем психофизическом состоянии и не имел видимых телесных повреждений. После медицинского осмотра его передали под опеку родственника.

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