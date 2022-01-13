Водитель врезался в легковую машину.

32-летний украинец совершил ДТП в польском Щецине. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил покататься на электросамокате, но развлечение вышло из-под контроля.

Об этом информирует RMF.

Пьяный водитель электросамоката на скорости врезался в легковушку. Впоследствии в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Мужчину обязали заплатить два штрафа:

за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения - 2500 злотых (17 158 грн);

за совершение ДТП - 1020 злотых (7000 грн).

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Как сообщал УНИАН, ранее в Варшаве (Польша) среди улицы нашли 33-летнюю украинку. Женщина находилась в бессознательном состоянии, а сверху на ней лежал и плакал пятимесячный малыш.

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