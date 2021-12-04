Польские полицейские заявили, что не применяли к задержанному физическую силу.

В польском городе Скерневице сразу после задержания полицией скончался 38-летний гражданин Украины.

Мужчину пытались реанимировать, но приехавшие медики констатировали смерть, сообщает Wirtualna Polska со ссылкой на полицию Лодзинского воеводства, передает ТСН.

В частности, вечером, 3 декабря, на автобусной остановке украинец напал на женщину. Он ударил ее палкой и угрожал другим людям, после чего прохожие вызвали полицию и скрутили мужчину.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители надели на мужчину наручники и собирались забрать его в участок. Однако менее чем через минуту после ареста мужчина начал тяжело дышать и потерял сознание. Украинца пытались реанимировать, но через час медики констатировали смерть.

В управлении полиции в Лодзи проинформировали, что будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под влиянием каких-либо запрещенных веществ, отметив, что не применяли к задержанному физическую силу.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября на юге Польше в ДТП погиб украинец. В частности, грузовик Volkswagen столкнулся с трамваем. Несмотря на реанимационные действия, спасателям не удалось восстановить жизнедеятельность водителя автомобиля, которым оказался 41-летний гражданин Украины.

Автор: Виолетта Орлова