Полиция пыталась остановить автобус марки Renault для досмотра, но водитель не затормозил.

В Подляском воеводстве Польши задержан украинец, который, вероятно, перевозил мигрантов.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Полиция Подляшья задержала гражданина Украины, который перевозил в автобусе 12 человек, которые, вероятно, нелегально находились на территории Польши. Во время преследования на дороге в Бельском уезде произошло ДТП, один человек получил травмы", - говорится в сообщении.

Спикер Подляшской полиции Томаш Крупа сообщил, что инцидент произошел в субботу утром, 23 октября, на национальной дороге 66. Полиция пыталась остановить автобус марки Renault для осмотра, но водитель не затормозил.

Читайте такжеПять промилле: украинский водитель едва не сломал" алкотестер польским копамПолиция начала преследование, но ей помешал автомобиль марки Nissan. Водитель автомобиля выехал на противоположную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Honda. Пассажира Honda доставили в больницу.

Водитель автобуса Renault повернул на боковую грунтовую дорогу, скрылся с места происшествия, оставив автобус с 12 людьми. Томаш Крупа сообщил, что полиция задержала водителя автобуса через три километра. Задержан водитель Nissan, который тоже оказался гражданином Украины.

В полиции сообщили, что из-за состояния здоровья в больницу попали две женщины и ребенок, которые ехали в автобусе Renault. Автобус в ДТП не попал.

Как ранее сообщал УНИАН, в Польше во время урагана погиб 43-летний водитель грузовика из Украины. Его грузовик перевернулся в канаву во время непогоды.

Автор: Лариса Бекета