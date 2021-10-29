Мужчину откопали, но реанимировать его не удалось.

Украинец трагически погиб в Польше, куда прорывались заробитчане с поддельными документами. Мужчину засыпало землей во время строительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Силезского воеводства

Имя погибшего не называют. Известно, что украинцу было 33 года и работал он в глубоком котловане, где произошел сдвиг грунта.

На место инцидента сразу прибыли спасатели. Поисковые работы длились несколько часов. Украинца достали из-под завалов, но реанимировать его не удалось.

Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.

Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше: детали

Дмитрия Никифоренко задержали во Вроцлаве еще в конце июля, когда мужчина возвращался с работы на автобусе, якобы навеселе. Водитель автобуса высадил парня, якобы потому что тот бил головой в окно, и вызвал спасателей. Те в свою очередь вызвали полицию.

Польское издание "Газета Выборча" получило видео с вытрезвителя, куда доставили украинца. Как пишет издание, из видео видно, что Дмитрий агрессивно себя не вел, но польские правоохранители стали его бить. Навалились вшестером, били кулаками, дубинкой и душили, прижимая голову к полу коленом. Получасовое пытки Дмитрий Никифоренко не выдержал, врачи реанимировать его не смогли.

По информации издания, по факту смерти украинца открыто дело по статье о неумышленном доведении до смерти человека. Виновникам грозит до пяти лет заключения. В настоящее время известно, что четырех полицейских отстранили от службы, а еще двоих уволили.

25-летний Дмитрий приехал во Вроцлав на заработки и работал на стройке. Парень планировал в сентябре жениться на украинке, с которой познакомился в Польше.

Правоохранители Вроцлава предъявили обвинения девяти лицам по делу о смерти украинца.

Автор: Анастасия Горбачева