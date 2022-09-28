Водитель не увидел украинца раньше времени из-за плохой видимости и сильного дождя.

В Польши 39-летнего украинца переехала машина. Мужчина погиб.

Об этом сообщает plonskwsieci.pl.

Трагедия произошла возле села Михалувек Плонского уезда Мазовецкого воеводства около 21 часа вечера.

Видео дня

27-летний поляк за рулем легковушки BMW случайно наехал на мужчину, который лежал на дороге.

Водитель не увидел погибшего раньше времени из-за плохой видимости, сильного дождя и темноты. Отмечается, что мужчина на момент ДТП был трезвым.

На место прибыли медики, однако они смогли лишь констатировать смерть украинца. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии. Тело погибшего забрали на вскрытие.

Украинцы за рубежом

С началом полномасштабного вторжения России в Украину ООН зафиксировала более 7,4 миллиона человек, выехавших из страны в Европу. По состоянию на 22 сентября, 4,1 миллиона зарегистрированы в программах защиты.

Больше всего украинских беженцев приняли Польша, Германия (более миллиона каждая) и Чехия (от 300 до 500 тысяч).

По данным исследования настроений украинских беженцев EWL Group за начало августа, в Польше о намерениях вернуться в Украину говорят 58% уехавших украинцев в Чехии – 56% опрошенных.

Однако уже в сентябре, по результатам опросов, около 22% украинских беженцев, поселившихся в Польше, планируют вернуться домой к началу зимы.

Несмотря на это Польша готовится к новой волне мигрантов из Украины. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский прогнозирует, что это произойдет из-за отсутствия отопления в отдельных регионах страны.

Вас также могут заинтересовать новости: