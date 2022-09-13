Многие украинцы хотят провести зиму в Польше из-за пессимистического прогноза на отопительный сезон.

Около 22% украинских беженцев, которые поселились в Польше после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, планируют вернуться домой до начала зимы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенным международным агентством трудоустройства Gremi Personal, сообщает SchengenVisaInfo.

Вместе с тем, до следующего года в Польше планируют остаться 35% украинцев.

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Кроме того, 26% беженцев намерены вернуться уже после окончания войны. В то же время около 17% респондентов заявили, что останутся в Польше на неопределенный срок.

Как отмечает агентство, многие украинцы хотят провести зиму в Польшу из-за пессимистического прогноза на отопительный сезон.

"Некоторые регионы Украины не имеют стабильного водоснабжения и отопления из-за активных боевых действий. В Украине с начала боевых действий наблюдается рост безработицы. В то же время Польша предлагает украинским иммигрантам более комфортные условия, особенно для трудоустройства", - говорится в сообщении.

По данным Gremi Personal, также наблюдается увеличение числа женщин, которые хотят работать, что также может быть связано с началом учебного года. В агентстве добавляют, что вскоре на рынке труда появится больше украинок, которым пришлось ухаживать за детьми в летний сезон отпусков.

Кроме того, по словам аналитика центра, ожидается, что динамика трудоустройства этих женщин ускорится уже в начале следующей недели.

Отмечается, что в опросе приняли участие около 1240 человек, которые из-за войны были вынуждены покинуть Украину.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, с начала войны в Украине в Польшу прибыло почти два миллиона украинцев.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного нападения России на Украину в Европейский Союз выехали 7,5 миллиона украинских беженцев. В Еврокомиссии заверили, что продолжат помогать Украине.

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