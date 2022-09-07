В Минздраве Польши считают, что это произойдет из-за отсутствия отопления в отдельных регионах Украины.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский прогнозирует, что зима будет связана с большим количеством военных мигрантов из Украины и пациентов в больницах.

Как пишет "Польское радио" об этом министр сказал, комментируя неформальную встречу министров здравоохранения ЕС, состоявшейся в Праге и на которой обсудили ситуацию в Украине и подготовку систем здравоохранения к вызовам миграции.

По словам Недзельского, после периода стабилизации, связанного с теплыми месяцами, Европейский Союз сталкивается с зимним вызовом.

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"Зимние месяцы, на которые мы смотрим с точки зрения высоких цен на энергоносители, в Украине часто будут означать отсутствие возможности отопления. По этой причине многие люди захотят найти безопасное убежище в Польше", - сказал Недзельский.

Он отметил, что некоторые из маломобильных людей будут подвергнуты обморожениям, как следствие ампутациям, очень болезненным последствиям низкой температуры.

"Мы готовы принимать большее количество пациентов. Мы создали хаб в Ряшеве, что поможет нам направить этих пациентов в другие европейские страны, чтобы не нарушать и без того ограниченный доступ к лечению в Польше", — добавил министр здравоохранения.

Как ранее сообщал УНИАН, с начала полномасштабного нападения России на Украину в Европейский Союз выехали 7,5 миллиона украинских беженцев. В Еврокомиссии заверили, что продолжат помогать Украине.

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