На борту находился пилот и пятеро пассажиров.

22 мая около 20:45 в результате падения воздушного шара вблизи с. Кульчиевцы в Хмельницкой области погиб 53-летний житель Прилук.

Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в полиции области.

На борту находился пилот и пятеро пассажиров: двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

"В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - рассказали правоохранители.

Падение воздушного шара на Хмельнитчине: что известно

Вечером 22 мая во время проведения фестиваля воздушных шаров "Кубок Подолья - 2021" в Хмельницкой области один из шаров упал на землю.

Сообщалось, что один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили различные травмы.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов.

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Автор: Катерина Комолова