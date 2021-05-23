Один человек погиб и еще пятеро оказались в больнице из-за падения воздушного шара / фото Национальной полиции
22 мая около 20:45 в результате падения воздушного шара вблизи с. Кульчиевцы в Хмельницкой области погиб 53-летний житель Прилук.
Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщили в полиции области.
На борту находился пилот и пятеро пассажиров: двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.
"В результате падения шара погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения", - рассказали правоохранители.
фото Национальной полиции
Падение воздушного шара на Хмельнитчине: что известно
- Вечером 22 мая во время проведения фестиваля воздушных шаров "Кубок Подолья - 2021" в Хмельницкой области один из шаров упал на землю.
- Сообщалось, что один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили различные травмы.
- Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram