Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

Несколько дней назад в Киеве на улице Ивана Сирко произошло ДТП с участием бетоносмешалки, в результате которого пострадала девушка.

Видео инцидента опубликовала Патрульная полиция Киева.

На записи видно, что водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто, параллельно разговаривая по мобильному телефону. До пешеходного перехода было 30-40 метров. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с травмами.

"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимательности и легкомыслия», - прокомментировали в полиции.

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Автор: Денис Прядко