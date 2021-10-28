Речь идет об убийстве по заказу и убийстве, совершенном на почве неприязненных отношений.

Полиция Сумщины рассматривает две основные версии убийства активиста "Правого сектора" Александра Иванина.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, в рамках открытого уголовного производства рассматриваются две основные версии произошедшего - убийство на заказ и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

В частности, в сообщении отмечается:

"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений".

В полиции сообщают, что тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти.

В сообщении сказано, что сожительница рассказала, что, приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому, и вдруг к ним подбежал неизвестный и совершил семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия в ее сожителя. "В результате чего, он получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. От чего потерпевший скончался на месте происшествия", - отметили в полиции.

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Убийство активиста "Правого сектора"

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 октября, около 21:00 часа, от оператора линии 103 к полиции в городе Сумы поступило сообщение о том, что на улице Проливной стрелял неизвестный и лежит окровавленный мужчина.

Командир добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий сообщил в Facebook, что в Сумах "киллер убил активиста "Правого сектора" Александра Иванина на глазах у жены".

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел.

Иванина публично выступал против повышения стоимости проезда в частных маршрутках.

Автор: Надя Пришляк