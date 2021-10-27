Известно, что погибший Александр Иванина публично выступал против повышения стоимости проезда в частных маршрутках.

В Сумах застрелили одного из лидеров местного "Правого сектора".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель сумской организации "Правый сектор" Сергей Супрун.

"Убит Александр Иванина, активист Национально-освободительного движения "Правый сектор" Сумщины. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", - написал он.

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Как сообщили "Суспільному" в Нацполиции, сообщение об убийстве поступило в 21:10.

"Это - мужчина 1992 года рождения. Предварительно - огнестрельное ранение. Сейчас там работает полиция", - рассказал спикер Нацполиции Сумщины Владимир Крупецких.

"Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду, Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", - сообщил Супрун "Суспільному".

"Светлое лицо, искренние глаза, светящиеся жаждой справедливости. Именно таким запомнят его родные и побратимы. Именно такой была его жизнь - полной борьбой за справедливость. Сегодня пуля киллера оборвала жизнь активиста Правого сектора Александра Иванины. Наш побратим был застрелен возле собственной дома на глазах у жены", - прокомментировал лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко в Facebook.

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Что известно об Иванине

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел.

Иванин публично выступал против повышения стоимости проезда в частных маршрутках.

Автор: Денис Прядко