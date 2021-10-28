В "Правом секторе" это убийство считают "показательным".

Полиция расследует убийство в Сумах активиста "Правого сектора" Александра Иванина.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, вчера, 27 октября, около 21:00, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Заливной стрелял неизвестный и лежит окровавленный мужчина.

"Им оказался 29-летний сумчанин. Предварительно, он скончался в результате полученного огнестрельного ранения", - отмечают в полиции.

Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

В сообщении не указано, о ком идет речь. В то же время в Facebook командир Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий сообщил, что в Сумах "киллер убил активиста "Правого сектора" Александра Иванина на глазах у жены. Застрелил показательно".

Он отмечает, что "активная позиция "Правого сектора" в отстаивании интересов украинцев на Сумщине, борьбе с пророссийскиим криминалом, наркоторговлей и контрабандой стала кому-то поперек горла". "Несмотря на то, что мы есть в мирных областях - мы и там всегда, как на войне. Когда работает оружие, прекращается дипломатия", - добавил Стемпицкий.

Что известно об Иванине

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", но не прошел.

Иванина публично выступал против повышения стоимости проезда в частных маршрутках.

Автор: Надя Пришляк