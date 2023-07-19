Эта сеть была создана в начале 2023 года.

В Польше раскрыли крупнейшую в истории страны разведывательную сеть РФ. Российские агенты, среди прочего, планировали осуществлять диверсии на железной дороге против поездов, которые перевозят оружие и гуманитарную помощь в Украину.

Как сообщает издание Gazeta Polska, среди 66 томов материалов расследования есть соответствующие указания.

"По этой причине первые аресты были именно в это время, а не какое-то другое. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", – заявил анонимный собеседник.

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По данным издания, эта агентурная сеть считается достаточно "молодой", потому что была создана в начале этого года. Агенты имели прямую связь с Москвой и получали указания из этого источника. Оплату они получали преимущественно в криптовалюте.

Ликвидированная агентурная сеть считается самой масштабной по своим размерам в истории Польши в современный период.

Российские шпионы - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, неизвестные лица пытались шпионить с помощью беспилотников за тренировочным полигоном Бундесвера "Вильдфлекен", где военные ВСУ учатся на бронеавтомобилях Dingo.

Также сообщалось, что российские спецслужбы используют платформы для знакомств, такие, как популярный в мире приложение Tinder, с целью шпионажа за военными и политиками в Германии или их вербовки.

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