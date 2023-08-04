Служба безопасности Украины задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на Восточном фронте.
Согласно данными СБУ, чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему по "решению вопросов".
Для получения разведданных о дислокации украинских войск, депутат сельсовета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении. Во время дистанционного общения с военными он выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Фейсбуке, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб.
Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии (в частности "Градов").
Кроме того, отмечает СБУ, фигурант выкладывал в соцсети собственные комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ.
Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.
Сейчас корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ.
СБУ разоблачает агентов РФ
Как сообщал УНИАН, россияне активно используют своих агентов для корректировки ударов по позициям ВСУ и важным объектам инфраструктуры в Украине. СБУ и прокуратура проводит работу по выявлению агентурной сети оккупантов. В частности в этом месяце сообщалось, что в Харькове разоблачили и задержали двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары российских захватчиков.
Перед тем стало известно, что сообщили о подозрении жителю Черкасс, который за 6 тыс. грн слил российским оккупантам точные координаты украинских войск и систем ПВО.