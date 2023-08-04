Корректировщиком является депутат одного из сельсоветов Полтавщины, сейчас он взят под стражу.

Служба безопасности Украины задержала депутата одного из поселковых советов Полтавской области, который корректировал российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на Восточном фронте.

Согласно данными СБУ, чиновник входил в близкое окружение экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы и до 24 февраля 2022 года неоднократно обращался к нему по "решению вопросов".

Для получения разведданных о дислокации украинских войск, депутат сельсовета "в темную" использовал своих знакомых, которые выполняли боевые задачи на Донецком направлении. Во время дистанционного общения с военными он выведывал у них подробную информацию о местах их базирования и возможного перемещения на линии фронта. Затем полученные сведения обозначал на электронных картах и публиковал их на собственной странице в Фейсбуке, которую активно "мониторили" представители российских спецслужб.

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Такую информацию агрессор в дальнейшем использовал для корректировки обстрелов позиций украинских защитников, в том числе из ствольной и реактивной артиллерии (в частности "Градов").

Кроме того, отмечает СБУ, фигурант выкладывал в соцсети собственные комментарии, в которых пытался дискредитировать командный состав подразделений ВСУ.

Установлено, что провокационные сообщения чиновника неоднократно "подхватывали" российские телеканалы для подготовки фейковых сюжетов о войне в Украине.

Сейчас корректировщику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Депутату грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, проверяется информация о возможном сотрудничестве фигуранта с беглым нардепом Кивой после начала полномасштабного вторжения РФ.

СБУ разоблачает агентов РФ

Как сообщал УНИАН, россияне активно используют своих агентов для корректировки ударов по позициям ВСУ и важным объектам инфраструктуры в Украине. СБУ и прокуратура проводит работу по выявлению агентурной сети оккупантов. В частности в этом месяце сообщалось, что в Харькове разоблачили и задержали двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары российских захватчиков.

Перед тем стало известно, что сообщили о подозрении жителю Черкасс, который за 6 тыс. грн слил российским оккупантам точные координаты украинских войск и систем ПВО.

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