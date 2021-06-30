Погибший находился в командировке.

Жуткая трагедия произошла 30 июня в Херсонской области. Утром в пансионате застрелился полицейский.

Об этом сообщает ТСН.

По словам заместителя руководителя пресс-службы полиции Херсонской области Виталия Байдарова, трагедия произошла в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке. При этом он отметил, что 39-летний погибший находился в командировке.

"Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - рассказали в полиции.

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На данный момент не известно, что стало причиной суицида. Полиция проводит расследование.

Самоубийства военных в Одесской области

24 мая в Одессе нашли застреленным офицера-пограничника в его служебном кабинете. Трагедия произошла на территории воинской части №9997, расположенной на улице Инглези. По предварительной информации, мужчина застрелился сам.

28 мая в пгт Тарутино Одесской области на рабочем месте нашли застреленным другого пограничника, по предварительным данным, это самоубийство.

30 мая в одной из воинских частей Одесской области нашли застреленным военнослужащего. По предварительной информации, он покончил с собой.

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Автор: Анастасия Горбачева