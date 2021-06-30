Жуткая трагедия произошла 30 июня в Херсонской области. Утром в пансионате застрелился полицейский.
Об этом сообщает ТСН.
По словам заместителя руководителя пресс-службы полиции Херсонской области Виталия Байдарова, трагедия произошла в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке. При этом он отметил, что 39-летний погибший находился в командировке.
"Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", - рассказали в полиции.
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На данный момент не известно, что стало причиной суицида. Полиция проводит расследование.
Самоубийства военных в Одесской области
24 мая в Одессе нашли застреленным офицера-пограничника в его служебном кабинете. Трагедия произошла на территории воинской части №9997, расположенной на улице Инглези. По предварительной информации, мужчина застрелился сам.
28 мая в пгт Тарутино Одесской области на рабочем месте нашли застреленным другого пограничника, по предварительным данным, это самоубийство.
30 мая в одной из воинских частей Одесской области нашли застреленным военнослужащего. По предварительной информации, он покончил с собой.
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