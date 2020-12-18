Мужчину задержали и передали правоохранителям.

В столичной больнице скорой медицинской помощи произошла чрезвычайная ситуация - в операционную внезапно ворвался пьяный мужчина.

Детали инцидента описываются на странице Муниципальной охраны Киева в Facebook.

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"Операционная. Сосредоточенные врачи спасают чью-то жизнь или оказывают первую помощь. Представьте, что в этот момент туда врывается неадекватный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытается нанести вред медперсоналу. Именно при таких обстоятельствах дежурный наряд Муниципальной охраны получил вызов от врачей", - говорится в сообщении.

Злоумышленника "успокоили" стяжками и задержали до прибытия правоохранителей, которые впоследствии доставили его в райотдел полиции.

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Автор: Юрий Годован