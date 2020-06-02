В реанимации "Охматдета" умер четырехлетний мальчик, к которому из-за карантина не пустили маму (видео)

В медучреждении говорят, что женщина вышла за территорию больницы и нарушила карантин.

В столичной больнице "Охматдет" в реанимации с диагнозом лейкемия умер четырехлетний мальчик Алексей, которому в последние минуты жизни не пустили его родную мать.

Медики, ссылаясь на инструкцию, запретили попрощаться с сыном родному человеку. Об инциденте уже после смерти ребенка сообщила его тетя, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик находился в больнице от января 2020 года, а две недели назад из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию. Все это время в больнице вместе с ним была его мама. Из-за карантина администрация установила время посещения реанимации и женщине позволяли заходить только дважды в день и только по часу.

В день смерти сына, женщина говорит, видела его утром, но во второй раз к нему ее уже не пустили. Врачи, по словам матери умершего мальчика, ссылались на возможность занесения инфекции коронавируса в отделение.

Выяснить, почему женщину на самом деле не пустили к сыну, к журналистам вышли два заместителя главного врача "Охматдета". Говорят, что отделение интенсивной терапии у них открыты, однако сейчас именно из-за карантина ввели строгие правила. Заходить в реанимацию могут лишь те родители, которые лежат в больнице и ни с кем не контактируют.

А женщина, говорят в медучреждении, нарушила режим, потому что вышла в этот день за территорию. В то же время, мать объясняет, что выходила только увидеться с мужем.

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"Если бы мама была возле реанимации - маму бы запустили. Ей сказали не заходить уже после того, когда она вышла на улицу. Мы объяснили, что она потенциально может быть опасна для ребенка и может ускорить процесс", - говорят в больнице.

Детский врач анестезиолог в Ровенской областной детской больнице Павел Сильковский одним из первых, кто поддержал идею открытых дверей в палатах интенсивной терапии. Сейчас в медучреждении, несмотря на карантин, родителей в реанимацию пускают в любое время и даже с улицы. Но для тех, кто приезжает из дома, ввели усиленный контроль. На входе температурный скрининг, средства защиты и сократили время посещений. Если же ситуация критическая - никаких ограничений.

За рубежом в реанимациях из-за пандемии ввели определенные ограничения, но когда малыш в критическом состоянии, родители рядом. Иногда их приглашают даже в операционную.

"Когда ребенок в таком предсмертном состоянии, это происходит очень часто в онкологических отделениях, где лечатся маленькие пациенты. И конечно без всякого сомнения родителей всегда пускают к детям, которые умирают в специальных отделениях и всегда родители находятся в последние минуты с детьми, потому что это важно для малышей и для родителей. И это абсолютно гуманный способ, абсолютно доступен", - говорит Иванка Небор, врач с Украины, которая работает в госпитале Цинциннати Чилдрен, штат Огайо.

После инцидента в "Охматдете" пересмотрят правила. Уверяют, что теперь родители будут иметь доступ к реанимации 24 часа в сутки. Правда, при определенных условиях. В частности, их протестируют на коронавирус и запретят контакты с посторонними.

Как сообщал ранее УНИАН, четыре года назад Министерство здравоохранения сделало вход до отделений интенсивной терапии для родных пациентов свободным. Но, несмотря на прошлогодний приказ, исследование показало, что на самом деле двери закрыты для каждого пятого.

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