Это третье изнасилование, совершенное мужчиной за год.

В Одесской области задержан мужчина за изнасилование 79-летней соседки.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, полицейские задержали 43-летнего жителя Степановской территориальной громады, который скрывался от следствия после совершения сексуального насилия над односельчанкой

В октябре он проник в домовладение 79-летней соседки, воспользовавшись тем, что хозяйка не закрыла дом, и, применив силу, изнасиловал ее. Затем злоумышленник начал скрываться от следствия. Разыскали беглеца в домовладении знакомых. Как выяснилось, он собирался бежать в соседнее государство.

При задержании он оказал сопротивление и нанес одному из оперативников закрытую черепно-мозговую травму, у потерпевшего также сотрясение головного мозга.

По данным полиции, зимой текущего года этого же фигуранта привлекали к ответственности за сексуальное насилие над двумя односельчанками, но ему удалось избежать наказания, так как на судебном заседании потерпевшие отказались от частного обвинения.

"На этот раз мужчине придется понести ответственность и за изнасилование, и за насилие в отношении работника правоохранительного органа", - акцентируют в полиции.

Фигуранту уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование, начатое по ч. 2 ст. 345 ККУ, продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей, – пять лет лишения свободы.

В настоящее время правонарушитель находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее полиция размещала ориентировку о розыске этого мужчины.

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Как сообщал УНИАН, в конце января в одном из сел Раздельнянского района Одесской области был арестован местный житель, который подозревался в изнасиловании двух односельчанок – 56-летней женщины и ее 26-летней дочери. По данным правоохранителей, преступление было совершено злоумышленником в состоянии алкогольного опьянения. Оба изнасилования совершены в один день.

Сообщалось, что злоумышленник встретил на улице молодую женщину, ударил ее несколько раз по голове, после чего она потеряла сознание. Затащив потерпевшую в заброшенное помещение, он ее изнасиловал, пока та была без чувств. Позже потерпевшая пришла в себя, вернулась домой и рассказала о случившемся матери, которая пыталась "выяснить отношения" с подозреваемым. Однако закончилось все тем, что мужчина каким-то образом заманил (или затащил) ее в дом, избил и тоже изнасиловал.

Автор: Лариса Козовая