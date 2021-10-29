Мужчину уже взяли под стражу.

Суд отправил под стражу 63-летнего жителя поселка Благодатное в Нововолынске, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка.

Об этом информирует пресс-служба Волынской областной больницы.

"При принципиальной позиции прокуроров Нововолынского отдела Владимир-Волынской окружной прокуратуры, которые осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве о совершении 63-летним жителем поселка Благодатное изнасилование 7-летней девочки (ч. 4 ст. 152 УК Украины), суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что в течение июля-августа 2021 года мужчина несколько раз совершал такие действия над ребенком.

Читайте также"Отец – не олигарх": адвокат 16-летнего водителя Infiniti возразила, что его родители – богачиСейчас ему сообщено о подозрении в совершении этого преступления, и в дальнейшем он будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Санкцией ч. 4 ст. 152 УК Украины за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Как писал УНИАН, в одном из развлекательных комплексов в Ривненской области изнасиловали девочку-подростка. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

А в одном из районов Закарпатской области трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Сотрудники полиции Закарпатья оперативно установили группу несовершеннолетних парней, которые причастны к изнасилованию. Ими оказались двое 15-летних и один 14-летний ребята. Им уже сообщили о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетнего лица.

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Автор: Виолетта Орлова